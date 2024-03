Gall rutscht in Nizza auf Gesamtrang elf ab

Radprofi Felix Gall hat bei der hochkarätig besetzten Fernfahrt Paris-Nizza am vorletzten Tag als Etappen-13. Boden auf die Allerbesten verloren. Der Osttiroler rutschte am Samstag auf dem wegen winterlicher Witterung im Gebirge auf 104 km verkürzten Abschnitt von Nizza zur Madone d‘Utelle um drei Plätze auf Gesamtrang elf ab. Den Etappensieg schnappte sich der Russe Alexander Wlasow (Bora), die Gesamtwertung führt weiter Brandon McNulty (UAE) an.