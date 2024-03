Idee rettete Mutter (34) bei Attacke ihres Hundes

„Das hätte auch anders ausgehen können. Da kommen Gedanken an den tödlichen Fall in Naarn auf“–Hohenzells Bürgermeister Thomas Priewasser ist hörbar betroffen. Eine 34-Jährige wurde in seiner Gemeinde, wie berichtet, beim Spazierengehen in einem Waldstück von ihrem eigenen Hund, einem American Akita, angefallen und mehrmals krankenhausreif in Arme und Beine gebissen.