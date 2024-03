„Das schreiben sie nicht auf meinen Grabstein“

Bei der von den englischen Medien herbei geschriebenen Rivalität macht Klopp vor dem Hit nicht mit: „Alles ist gut. Ich weiß, dass ich ziemlich gut in dem bin, was ich mache. Aber wenn Sie mich nach dem Besten fragen, ist meine Antwort Pep Guardiola. Er hat viele Titel gewonnen, aber er verhält sich so, als hätte er noch überhaupt nichts gewonnen. Sein Verlangen nach Erfolgen ist außergewöhnlich.“