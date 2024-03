Martin Hinteregger sucht ab Montag Fußballtalente

Auch ein Co-Trainer wird gesucht

Gestartet wird am Montag (16) am Sportplatz von Union Oberlienz, am Dienstag ist das Team in Feldkirchen zu Gast - weiter geht es dann in Seeboden (Mittwoch), bei der Admira Villach (Donnerstag), am ASV-Platz in Klagenfurt (Freitag) und am Samstag in Kraig. „Jeder soll einfach vorbeikommen und loslegen“, sagt Hinteregger, der übrigens auch noch einen Co-Trainer sucht und diesen bei seiner Tour finden will.