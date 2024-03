Jubiläums-„Tatort“: Dein Leid ist auch meins

Filmriss, Knistern und ein Perspektiven-Wechsel heißt es für Harald Krassnitzer (in seinem 57. Fall) und Adele Neuhauser (in ihrem 33. Fall) am neuesten „Tatort“ (20.15 Uhr, ORF 2). Schließlich steht der Kommissar in seiner 25-Jahr-Jubiläumsfolge „Dein Verlust“ diesmal selbst unter Tatverdacht und findet sich hinter Gittern wieder. Das Duo bekommt es mit einem Gewaltverbrechen in einem Wiener Nachtclub zu tun, das nicht nur jede Menge kriminalistischen Spürsinn erfordert, sondern auch eine dunkle Seite der eigenen Vergangenheit wieder aufleben lässt und den beiden mehr nahegeht, als ihnen lieb ist.