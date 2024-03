„Südafrika fungiert als rechtlicher Arm der Hamas“

Israel handle im Einklang mit dem Völkerrecht und lasse sehr wohl humanitäre Hilfe in den Gazastreifen zu, sagte Lior Haiat am Donnerstag. Südafrikas Regierung hatte den Internationalen Gerichtshof in Den Haag per Eilantrag aufgefordert, Israel anzuweisen, humanitäre Hilfe in das abgeriegelte Küstengebiet zu lassen. Begründet wurde das mit einer „weitverbreiteten Hungersnot.“