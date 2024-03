ISS-Batteriemodul tritt in Erdatmosphäre ein

Vor drei Jahren tauschte Astronauten bei einem Außeneinsatz auf der Raumstation ISS ein riesiges Batteriemodul aus. Mithilfe des Roboterarms „Canadarm2“ wurde es ins All gestoßen und trudelte seither durchs All. Am Freitag soll das 2,6 Tonnen schwere Modul in die Erdatmosphäre eintreten.