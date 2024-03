„Leute sind bei Staubsaugern nicht so begeistert“

Eigentlich sollte in Paris nur das Glätteisen im Zentrum stehen, doch der Tüftler ist von seinem brandaktuellen Föhn-Erhitzer so begeistert, dass er gleich ein anderes Gerät mit dieser Technik vorstellt. In den vergangenen drei Jahren flossen 586 Millionen Euro in die Entwicklung von Haartrocken-Geräten. Doch es dürfte bald etwas Neues auf den Markt kommen. Die Firma hat die Haar-Sparte nämlich in „Schönheit“ unbenannt. Welches Produkt als nächstes gelauncht wird, will James Dyson aber nicht verraten.