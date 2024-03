Große Lawinengefahr, Lkw-Dosierung für Autobahnen

Ohne nennenswerte Verzögerungen konnte trotz des Neuschnees der Verkehr auf Tirols Straßen gewährleistet werden. Maßnahmen seitens der Asfinag oder der Polizei auf der Inntal- oder der Brennerautobahn griffen, teilte das Land Tirol mit. Eine Lkw-Dosierung bei Kufstein und Kontrollen entlang der Zubringer stellten die Verkehrsflüssigkeit am Brennerkorridor sicher. Diese war ab 5 Uhr in Betrieb. Pro Stunde durften nur 100 Lkw die Zählstelle in Kufstein passieren.