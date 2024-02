„Genau davor haben wir gewarnt, passiert ist nix!“

Digitalisierung würde es möglich machen

Zusätzlich seien immer stärkere Einflüsse durch Starkregen in Verbindung mit Muren, Hangrutschungen und Sturmschäden zu erwarten. Das alles erfordere „dringenden Handlungsbedarf“, appellierte Gurgiser in dem vierseitigen Brief und zeigte zugleich auch Lösungswege auf: „Wir verweisen neuerlich auf die intelligente Möglichkeit, die seit Jahrzehnten bestehenden Verkehrsberuhigungsanlagen an der A93, A12, A13 und A22 von Rosenheim bis Verona zusammenzuschalten, um bei allen Ereignissen unverzüglich reagieren zu können und die Sicherheit, Leichtigkeit und Flüssigkeit des Verkehrs dadurch aufrecht zu halten.“