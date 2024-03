Viel Neuschnee erwartet: Wetterwarnung für Tirol

Der Winter kehrt zurück! Zumindest, wenn es nach den Prognosen der GeoSphere Austria geht. So herrscht am Mittwoch in Teilen Tirols die Schneewarnung „Orange“ (Stufe drei von vier). Dann sinkt die Schneefallgrenze bis Mittag auf 900 bis 700 Meter. Vor allem das obere Wipptal sowie die südlichen Stubaier und Ötztaler Alpen sind betroffen. Hier sind bis zu 50 Zentimeter Neuschnee prognostiziert.