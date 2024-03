KAC gleicht gegen Pioneers aus ++ auch Linz siegt

Der KAC hat in seinem zweiten Viertelfinal-Spiel in der ICE Hockey League zurückgeschlagen! Der Grunddurchgangssieger gewann am Dienstagabend in Feldkirch bei den Pioneers Vorarlberg mit 1:0 und glich nach der überraschenden 0:2-Auftaktniederlage auf 1:1 in der „Best-Of-Seven“-Serie aus. Das gelang auch den Black Wings in Linz, die Meister Red Bull Salzburg mit 3:2 niederrangen. Eine 2:0-Führung erarbeitete sich hingegen der HCB Südtirol, die Bozener gewannen beim VSV mit 4:2.