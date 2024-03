Stadt schaltet Whirlpool in Sauna nicht mehr ein

Hallenbad ab April Baustelle

Wegen der Arbeiten muss das Hallenbad im April geschlossen werden. Die Sauna bleibt aber auch während der Bauarbeiten an der Außenhülle geöffnet. Sie geht erst im August für Instandsetzungsarbeiten in die Sommerpause. Von diesen erhoffen sich die Besucher auch Verbesserungen. Wegen zu hoher Energiekosten ist bereits das zweite Jahr in Folge der Whirlpool der Sauna nicht in Betrieb.