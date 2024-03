Die Jungen brauchen in Tamsweg viel Geduld

Ein Neubau muss deshalb her, erkannte die Politik schon vor Jahren. Konkret geworden ist der Plan bisher aber nicht. Es fehlte vermeintlich an einem passenden Grundstück im Ort. „Ziel ist ein Neubau in den nächsten Jahren. Dieser wird nach der Gemeindevertretungswahl gemeinsam mit allen Fraktionen entwickelt und zeitnah umgesetzt“, verspricht der amtierende Bürgermeister.