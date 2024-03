Herafs Extramotivation beflügelte DFB-U20-Kicker

Bruder arbeitet im Bregenzerwald

Bei den Heimspielen darf sich Bobzien auf einen besonderen Daumendrücker freuen. Denn sein Bruder Tom arbeitet als Schreiner in Au im Bregenzerwald, hat in der Tischlerei Madlener die Lehre absolviert. „Dadurch habe ich mich in Vorarlberg schnell wohl gefühlt. Obwohl es hier im Unterschied zu Mainz doch sehr beschaulich ruhig und entspannt zugeht.“