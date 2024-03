Besitzer wütend! Chelsea plant Sommer-„Ausverkauf“

Cucurella spielte bei Trainer Mauricio Pochettino in dieser Saison keine wichtige Rolle. Gallagher stand zwar häufiger am Platz, soll im Verein aber dennoch nicht unumstritten sein. Maatsen ist zum BVB verliehen und konnte Boehly dort ebenso wenig begeistern, wie Lukaku bei der AS Rom. Lewis Hall, derzeit bei Fulham, soll im Idealfall gleich beim Liga-Konkurrenten bleiben.