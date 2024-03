Die NEOS stellten Nehammers Burger-Video nach

Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) will wohl so schnell nicht wieder zurück nach Hallein. In Salzburgs zweitgrößter Stadt entstanden die Aufnahmen zu dem berüchtigten „Burger-Video“. Monate nach dem Skandal trafen sich die Halleiner NEOS nun mitten im Bürgermeister-Wahlkampf am Ort des damaligen Geschehens ...