Der Purbacher Türke hat einen Zwilling!

Die Legende des Purbacher Türken, der sich im Schornstein versteckte und schließlich ein beliebtes Mitglied der Gemeinde wurde, kennt wohl fast jeder. Nach seinem Tod ließ ihm sein Taufpate zum Andenken eine Steinbüste mit großem Turban auf dem Kopf am Schornstein aufstellen. Dort – am Türkenkeller in der Schulgasse 9 – steht er noch heute und ist für Gäste eine beliebte Sehenswürdigkeit.