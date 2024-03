Freund und Feind zugleich: Das große FPÖ-Dilemma

Man könnte meinen, diese Parteien sind so etwas wie ziemlich beste Feinde: Am Bundesparkett bekämpfen sich Kickls FPÖ und Nehammers ÖVP, in Oberösterreich ist die Partnerschaft hingegen fast schon von Liebe getragen: Hier betonen Schwarze und Blaue unisono, wie gut sie miteinander können. Wird das zum Problem?