Weltmeister Dusek holt ersten Saisonpodestplatz

Snowboard-Cross-Weltmeister Jakob Dusek hat am Sonntag in der Sierra Nevada als Dritter seinen ersten Weltcup-Podestplatz in dieser Saison geholt. Der Niederösterreicher musste sich nach anfänglicher Führung im Finale nur dem Franzosen Merlin Surget und dem kanadischen Weltcup-Spitzenreiter Eliot Grondin geschlagen geben. Olympiasieger Alessandro Hämmerle (9.) und Julian Lüftner (13.) schieden jeweils im Viertelfinale aus.