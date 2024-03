Klimakleber: 100 Festnahmen allein in dieser Woche

Vier Störaktionen in nur einer Woche

Dass die Zahl der festgenommenen Aktivisten der Letzten Generation in dieser Woche so hoch ist, lässt sich aus den umfangreichen Störaktionen in vergangenen Tage herleiten. Zuerst wurde eine Kreuzung in Wien-Favoriten lahmgelegt, am Dienstag platzierten sich Klimakleber auf der Fahrbahn vor dem Schloss Schönbrunn.