Neun Medaillen für Wals auch ohne Aushängeschild

Gleich neun Medaillen staubten Athleten des AC Wals am Samstag bei den Heimtitelkämpfen ab. Gold ging an Kristian Cikel (bis 57 Kilogramm), Gabriel janatsch (bis 65), Benedikt Huber (bis 74) und Muhamed Bektemirov (bis 79). Da auch Jusuf Bektemirov (Silber bis 61) sowie Abdullah Eskil (bis 97) und Julian Neumaier (beide Bronze; bis 125) aufs Stockerl kamen, reichte das auch in der Mannschaftswertung gemeinsam mit Rivale Inzing für Platz eins.