Lamparter/Rettenegger im Lahti-Teamsprint Zweite!

„Ich habe mich am Schluss nicht mehr so spritzig gefühlt, aber Platz zwei ist richtig cool. Es war ein sehr ambitioniertes Rennen von uns zwei“, sagte Lamparter im ORF. „Natürlich wären wir gern vor den Norwegern gewesen, gerade was den Nationencup angeht“, meinte Rettenegger. „Mit einem zweiten Platz können wir aber trotzdem sehr zufrieden sein.“