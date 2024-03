Unglaublich! Der urin-saure Kampf um Zufriedenheit

Vereiste SAT-Anlagen, Pfusch am Bau, Wasserschäden und vieles mehr. Heutzutage sind Hausverwaltungen mit vielen Themen gefordert. Die größte gemeinnützige Siedlungsgenossenschaft Niederösterreichs berichtet der „Krone“ viele skurrile Fälle: über die andere Seite der Medaille, in die man nur selten Einsicht bekommt, und wie man künftig wieder mehr Zufriedenheit bei den Mietern erreichen will.