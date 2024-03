Impfung gegen Krebs leidet unter Corona-Nachwehen

Fast jeder steckt sich beim Sex einmal an

Die Impfung wird für Mädchen und Buben empfohlen und wird auch – auf freiwilliger Basis – in den ersten Stufen von Mittelschulen und Gymnasien angeboten. „Ab diesem Alter beginnen oft die ersten Sexualkontakte. 80 Prozent aller Menschen stecken sich im Laufen ihres Lebens an – vor allem beim sexuellen Kontakt an. Daher ist die Immunisierung vor dem ersten Geschlechtsverkehr so wichtig“, erklärt Burian, der den morgigen „Internationalen HPV-Impftag“ zum Anlass nimmt, gegen die Impf-Skepsis aufzutreten: „Es ist eine millionenfach angewendete Impfung, die problemlos vertragen wird und gegen viele Krebsarten schützt.“