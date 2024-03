Die wichtigsten Fakten zum Megaprojekt Rhesi

Was passiert mit den Trinkwasserbrunnen, die derzeit dort liegen, wo später der Rhein fließen wird?

Sowohl in der Schweiz als auch in Österreich werden diese Brunnen verlegt. Von der Verlegung betroffen sind beispielsweise auch die Brunnen in Lustenau. Dieser werden - unabhängig von allen Neubauplänen - unter die Brücke zwischen Au und Lustenau verlegt, da sich der Standort als beste Alternative herauskristallisiert hat.