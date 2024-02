Topcagic und Co! Das sind die heißesten Transfers

Der Transferbalken ist runter! Der ASK besserte in der Regionalliga Mitte in der Offensive mit Devad Selman (traf für Konkurrent Gurten im Herbst nur zweimal) nach. Nach Vorarlberg abgewandert ist Nico Grubor, der bei Zweitligist Schwarz-Weiß Bregenz Ersatzgoalie ist. Der Wechsel von Kiril Ristoskov zum bulgarischen Erstligisten Pirin Blagoevgrad zerschlug sich in letzter Sekunde.