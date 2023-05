Neue Ausbildungen sollen Pflegekräfte anlocken

Pflegeausbildung mit Matura

Neu ab Herbst gibt es eine Pflegeausbildung mit Matura an Höheren Lehranstalten für Pflege und Sozialbetreuung (HLPS) , also eine Ausbildung im Pflege- und Sozialbetreuungsbereich inkl. Matura an den Standorten Linz, Bad Ischl, Gallneukirchen.