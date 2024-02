Dreimal mehr Unwetternotrufe als im Jahr davor

Insgesamt 59.751 Einsätze absolvierten die 906 oberösterreichischen Feuerwehren im Jahr 2023. Das ist zwar kein Rekordwert, aber im Vergleich zum Jahr 2022 ein Plus von über 11.000 Einsätzen. Auch die Arbeitszeit unserer Florianis stieg im Vorjahr um rund 20 Prozent auf stolze 7,55 Millionen Stunden an. Das geht aus der Jahresbilanz 2023 des Landesfeuerwehrverbands hervor, der am Mittwoch in Linz präsentiert wurde.