Angriff mit Hackbeil: Schädel beinahe gespalten

Unfassbares Glück hatte ein Inder am 22. Oktober 2023 - sein Mitbewohner schlug ihm mit einem Hackbeil gegen die Stirn, hätte so den Schädel seines Opfers spalten können. Der Mann trug eine zehn Zentimeter lange und zwei Zentimeter tiefe Schnittwunde am Kopf davon. Der Angreifer muss sich im Wiener Landesgericht einer Anklage wegen versuchten Mordes stellen.