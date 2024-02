Nawalnys Begräbnis soll am Freitag stattfinden

Nach dem Tod des in einem Straflager verstorbenen russischen Oppositionellen Alexej Nawalny gibt es immer noch viele offene Fragen. Wie kürzlich bekannt wurde, stand der Kremlkritiker offenbar kurz vor seiner Freilassung. Die Todesursache ist weiterhin unklar. Am Dienstag wurde bekannt: Nawalnys Begräbnis soll am 1. März in Moskau stattfinden.