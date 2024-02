Sinti und Roma belagern derzeit Stadion-Parkplatz

Schober fordert einen runden Tisch mit Land, Bezirkshauptmannschaft, Polizei und Gemeinden. „Denn es braucht eine überregionale Lösung dafür“, ist sich der Ortschef sicher. Wenn eine größere Gruppe nicht mehr in Grödig stehen kann, sucht sich diese andere Plätze in anderen Gemeinden. Damit wäre das Problem nur verlagert. Eine Möglichkeit sieht er in der oberösterreichischen Lösung, mit der Durchreiseplätze für Sinti und Roma in Braunau und Linz geschaffen wurden.