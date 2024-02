Was Doskozil noch alles für das Burgenland plant

Zwei wichtige Projekte

In dem Bericht, der Mitte März an alle Haushalte geht, angeführt sind auch der Wärme- und der Mietpreisdeckel - beides wichtige Projekte für den Sozialdemokraten. Bei jenen Genossenschaften, welche den Mietpreisdeckel mitgetragen hätten, seien die Mieten jetzt noch auf den Niveau von Dezember 2022, betonte er. Es brauche aber eine langfristige Lösung, damit sich die derzeit steigenden Kreditzinsen nicht in den Mietverträgen niederschlagen würden.