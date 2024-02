Emotionale Ausbrüche? Hier ausdrücklich erwünscht!

„In den Proben können wir nicht immer in die volle Emotion gehen, weil es sehr viel Kraft in Anspruch nimmt“, erzählt der Musikalische Leiter des Festivals für Neue Musik, Kai Röhring. Ebenfalls nicht außer Acht zu lassen: Erstmals wagt man sich im Rahmen des Festivals an die Kunstform Oper heran. Die Uraufführung von „Stabat Mater Furiosa“ von Hossam Mahmoud wird einer der Höhepunkte des heurigen „aspekte“-Festivals sein.