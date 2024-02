Andy Murray kündigt seinen Rücktritt an

„Werde in diesen letzten Monaten das Beste geben“

„Die Leute interpretieren viel hinein, was ich so auf dem Court sage. Ich liebe das Spiel und den Wettkampf immer noch“, meinte er, fügte aber später hinzu: „Ich habe wahrscheinlich nicht mehr so lange, aber ich werde in diesen letzten Monaten das Beste geben.“