Von Ex-Freundin bedroht: Mann (28) am WC versteckt

Den Polizeinotruf musste am Montag ein Mann in Wien-Favoriten wählen: Der 28-Jährige soll von seiner Ex-Freundin (22) zusammen mit ihrem Stiefbruder (26) und Stiefvater (45) mit dem Umbringen bedroht worden sein. Das Trio drang sogar gewaltsam in die Wohnung des Opfers ein.