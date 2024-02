Mängel bei der Kinder- und Jugendhilfe aufgedeckt

Dass die Kinder- und Jugendhilfe in OÖ eine „gesellschaftspolitisch wichtige Funktion“ wahrnimmt, räumt der Landesrechnunghof ein. In seiner jüngsten Initiativprüfung ortet er dennoch in einigen Bereichen Verbesserungsbedarf - vor allem an Förderungen ohne nachweisliche Leistung hagelt es Kritik.