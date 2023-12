Grippe: Geimpfte Schwangere schützen ihre Babys

Die Studie wurde von Leila Sahni von der Kinderabteilung des Baylor College of Medicine in Houston im US-Bundesstaat Texas geleitet und vor Kurzem in der US-Fachzeitschrift JAMA Pediatrics veröffentlicht. Sahni und ihre Koautoren untersuchten, wie wirksam eine Impfung gegen Influenza in der Schwangerschaft Babys unter sechs Monaten vor schweren Infektionen schützt, die eine Aufnahme in einem Spital oder die Behandlung in einer Notaufnahme erfordern.