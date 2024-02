Nicht nur die Pfeile, auch die Fäuste flogen

„Ich hab’ mir den Montag als Urlaubstag genommen, um mich von dem zu erholen, was da am Wochenende passiert ist“, sagt Thomas Schrötter vom Österreichischen Compact Sport Verband (ÖCSV). Bei dessen gemeinsam mit „Throw Darts“ ausgerichtete Electronic Darts Staatsmeisterschaft sorgten in der Messehalle Wels rund 1000 Aktive für ein fulminantes Großevent – bei dem aber nicht nur die Pfeile flogen, sondern bei zwei unterschiedlichen Raufhandlungen zwischen mehreren Personen auch die Fäuste!