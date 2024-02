Papst Franziskus nach Grippe auf Weg der Besserung

Immer wieder gesundheitliche Probleme

Die Gesundheit macht Franziskus, der seit 2013 im Amt ist, seit einiger Zeit zunehmend zu schaffen. Bereits am Samstag hatte der Argentinier seine Termine abgesagt. Am Sonntag hatte er die Messe im Petersdom zelebriert und das Angelus-Gebet vom Fenster des Apostolischen Palasts planmäßig gesprochen. In den vergangenen Monaten hatte das religiöse Oberhaupt von weltweit mehr als 1,4 Milliarden Katholiken schon mehrmals Probleme mit Entzündungen der Atemwege.