ÖVP wünscht sich unterirdischen Bahnhof in Bregenz

Noch dürfte das letzte Wort in Sachen Bahnausbau und Neugestaltung des Bregenzer Bahnhofs nicht gesprochen sein. Herrschte jahrelanger Stillstand an der Ideen-Front, sprudelt es jetzt nur so: Jüngstes Beispiel ist die Stadt-ÖVP, die am Montag ihre Vorstellungen eines neuen Bahnhofs präsentierte.