Liebesgeflüster und mehr Action bei „SOKO Linz“

Suche nach Kommissar läuft auf Hochtouren

Der Grund: Wie berichtet hat sich der bisherige Koproduzent ZDF zurückgezogen. Weil der ORF nun die Serie alleine produziert, wird ein österreichischer Kommissar gesucht. „Wir sind mitten in der Entwicklung der vierten Staffel und in der Castingphase“, bestätigt Produzent Florian Gebhardt. In zwei Monaten will man den Neuen präsentieren.



„SOKO Linz“ läuft ab 12. März um 20.15 Uhr in ORF 1 sowie jeweils bereits 24 Stunden vorab auf ORF ON und in der TV-Thek-App. Es gibt 13 Folgen.