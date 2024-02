Verurteilung: Ist Comeback von Kurz realistisch?

Am Freitag wurde Ex-ÖVP-Chef und Ex-Kanzler Sebastian Kurz in erster Instanz nicht rechtskräftig zu acht Monaten bedingter Haft verurteilt. Ob nach dieser Verurteilung sein Comeback zu erwarten ist, steht derzeit noch in den Sternen. Was meinen Sie? Ist eine Rückkehr in die Politik realistisch? In welcher Funktion würden Sie Sebastian Kurz in Zukunft sehen? Wir sind gespannt auf Ihre Kommentare!