NBA-Leader Celtics feiern achten Sieg in Serie

Die New York Knicks drohen im Play-off-Rennen der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA ihre komfortable Ausgangsposition zu verspielen. Die New Yorker kassierten am Samstag zu Hause gegen Liga-Spitzenreiter Boston Celtics die fünfte Niederlage in den vergangenen sechs Spielen und liegen in der Eastern Conference nur noch auf Platz vier. Rekordmeister Boston landete den achten Sieg in Serie und hat alle vier bisherigen Saisonduelle mit dem Rivalen aus New York gewonnen.