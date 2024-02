Bruder von Holdener heiratete kurz vor seinem Tod

„Mit schmerzendem Herzen und in tiefer Trauer mussten wir uns von unserem geliebten Kämpfer trennen! Du hast unser Leben bei so vielen Gelegenheiten erhellt und wurdest viel zu früh von uns genommen. Du bist immer deinen Plänen gefolgt und hast dein Leben in vollen Zügen gelebt“, schrieb Familie Holdener auf Kevins Instagram-Account. Dazu werden Bilder seiner Hochzeitsfeier im Krankenhaus gezeigt.