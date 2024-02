So geht’s jetzt bei den Vienna Capitals weiter

„Es muss von oben bis unten evaluiert werden, wer in Zukunft für diesen Verein arbeiten darf“, sagt Christian Dolezal ganz offen. Nachsatz: „Ich liebe diesen Verein wirklich über alles, aber das gilt natürlich genau so für mich.“ Der 38-Jährige Ur-Capital übernahm das angeschlagene Team im Herbst vom Kanadier Marc Habscheid („für sein Vertrauen möchte ich Danke sagen“), war zum ersten Mal Headcoach. „Das werde ich in der kommenden Saison nicht sein, das war von Anfang an klar - auch wenn wir Meister geworden wären.“