Turner Höck patzt im Ringe-Finale und wird Achter!

Der Sieg ging an Nikita Siminov aus Aserbaidschan vor dem Franzosen Samir Ait Said und dem Armenier Vahagn Davtyan. Diese drei liegen jetzt zur Halbzeit des Olympia-Qualifikationsrennens um die letzten beiden Paris-Tickets an den Ringen vor Höck. Ebenso vor dem Vorjahres-WM-Sechsten Höck liegt der Nordkoreaner Ryong Il-Yong, der vor einer Woche in Kairo gewonnen hatte und sich diesmal als Fünfter klassierte.