Kaindl bei Weltcup-Auftakt in Neuseeland Zehnter

Der Tiroler Tjebbe Kaindl hat am Samstag beim Weltcup-Auftakt der Triathleten in Napier/Neuseeland Platz zehn belegt. Im Sprint-Bewerb über 750 m Schwimmen, 20 km Rad und 5 km Laufen holte sich Kaindl dank einer starken Laufleistung wichtige Qualifikationspunkte für einen Quotenplatz bei den Olympischen Spielen in Paris.