Hunderte Postler erhielten „abgelaufenen“ Kuchen

Im allgemeinen Wirrwarr um das Mindesthaltbarkeitsdatum ging die Weihnachtsbotschaft des Postchefs mehr oder weniger unter. Ein QR-Code am Gugelhupf-Sackerl führt zur Seite der Vollpension Wien, auf der nicht nur ein „Backkurs mit Georg“ am 22. November beworben wird, sondern auch ein Video mit Georg Pölzl zu sehen ist. In diesem dankt er den Mitarbeitern für ein „schwieriges, aber sehr erfolgreiches Jahr“.