Utah: US-Kampfjets fingen mysteriösen Ballon ab

Ein kleiner Ballon über dem US-Staat Utah hat die Luftüberwachung in Alarmbereitschaft versetzt. Kampfflugzeuge fingen den Ballon am Freitag in rund 13 Kilometern Höhe ab, wie der Sender CBS News unter Berufung auf das für die USA und Kanada zuständige Nordamerikanische Luftverteidigungskommando (Norad) berichtete.